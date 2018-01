Brèves Madagascar Menace d’inondation : la rivière Sisaony en alerte jaune

Après trois jours successifs de pluie, on constate une montée des eaux alarmante de la rivière de Sisaony. Le danger est imminent et cette rivière est placée en alerte jaune.

La crue de la rivière de Sisaony est toujours d’actualité à causes des tonnes d’ordures et de déchets plastiques bouchant l’évacuation des eaux selon l’explication du Directeur Général de l’APIPA Rateloson Philippe. Un avis d’avertissement de danger d’inondation a donc été lancé pour toutes les communes traversées par la rivière. Par contre l’Ikopa et le Canal d’Andriantany n’encourent pas encore le même risque et n’ont pas connu une montée des eaux, cela grâce à l’assainissement de canaux procédé préalablement par l’APIPA. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar