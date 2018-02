Météo: la période estivale se poursuit jusqu’au mois d’Avril

Par rapport aux saisons précédentes, la saison estivale de cette année était marquée par des fortes précipitations. Il n'y a eu ni eu besoin de provoquer de la pluie et cette période court jusqu'en avril prochain d’après le service de la météorologie. La montée des eaux dans les bas quartiers reste à craindre et des passages des cyclones sont encore à prévoir d'ici avril. Actuellement, le climat à Madagascar pendant cette saison estivale est tout ce qu'il y a de plus normal à l’égard des changements climatiques.