Brèves Madagascar Météo : probabilité de formation d’un cyclone à partir d’aujourd’hui

Une couverture de masse nuageuse épaisse se forme dans l’Océan Indien. Le service de la prévision météorologique a remarqué qu’il est fort probable que cet amas nuageux pourrait s’évoluer et provoquer une éventuelle formation d’un cyclone vers la fin de semaine.

Le service de la prévision météorologique d’annoncer qu’il n’est pas encore en mesure de donner plus de précisions sur l’évolution de ce cyclone. Le service de la météorologie évalue de près la situation et toutes les informations ne tarderont pas d’être communiquées. À présent, cette masse nuageuse n’a pas encore impacté le climat de Madagascar. Par contre, des fortes précipitations seront encore au rendez-vous sur l’île, notamment dans les hautes terres centrales. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar