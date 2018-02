Brèves Madagascar Météo : une saison orageuse et pluvieuse se poursuit à Madagascar

La saison pluvieuse et des pluies orageuses se poursuit dans la totalité des Hautes Terres centrales et dans les parties nord de la grande île selon le service de la météorologie. La Saint Valentin sera marquée par de fortes pluies.

La température augmentera également et atteindra les 30 degrés Celsius pour certains jours selon un technicien de la météo. L'orage qui s'est abattu sur la capitale et périphérie dimanche dernier est en avance d'après le service de la météorologie. La saison sera marquée par des fortes tombées de pluie. La situation sera favorable pour l'agriculture et l'élevage dans la partie du pays, mais la pluie dont le Sud enregistre une pause à partir d’hier selon toujours les prévisions de la météo. De même que durant cette semaine dans la région du Menabe à l'opposé du climat qui se manifeste dans la partie Sud et Sud-Ouest de Madagascar. Le service de la météo de préciser que la tombée de pluie est prévue se terminer que vers la fin du mois d'avril, la fin de la saison pluvieuse. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar