Mialy Seheno: styliste malgache de renom partenaire de la Nuit Blanche Madaplus le 13 avril prochain

Née à Antananarivo (Madagascar) au sein d’une famille d’artiste – un père poète et homme de théâtre, une mère enseignante reconnue de la littérature malgache, une sœur danseuse professionnelle - Mialy Seheno arrive en France en 1998 à l’âge de 22 ans pour suivre un cursus de stylisme/modélisme à SUPDEMOD Lyon. Une fois son diplôme en poche, elle enchaine à l’université Lumière Lyon 2 pour deux années en Lettres modernes et Arts du spectacle.



Convaincue du talent des malgaches, Mialy Seheno s'appuie naturellement sur les artisans du pays pour ses collections. Elle aime à répéter que "les malgaches n'ont rien à envier aux autres et doivent l'affirmer."

