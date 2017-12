Brèves Madagascar Ministère de l’Éducation nationale : application sévère des sanctions et des disciplines dans les lycées publics de Madagascar

Des failles ont été constatées au niveau de l’éducation dans les lycées publics, notamment sur les méthodes de travail des enseignants, mais aussi sur le manque d’application de la discipline, a expliqué le Ministère de l’Éducation nationale. C’est principalement au niveau des concours d’entrée à l’université qu’on aperçoit de plus, le faible niveau des lycéens.

Afin de pallier ces failles, le Ministère de l’Éducation nationale a tenu un regroupement national regroupant tous les proviseurs des lycées publics de Madagascar durant deux jours dans la Capitale. Lors de cette rencontre, le Ministère de l’Éducation nationale n’a pas manqué de demander les proviseurs d’être plus sévères aux pressions exercées sur les enseignants en termes de limogeage ou de sanction à appliquer dans les cas de délit. Le Ministère a lancé l’application stricte des sanctions pour les enseignants qui ne remplissent pas les 20 heures de cours, mais également pour les absences sans motif des enseignants. Ainsi, la discipline sera intégralement restaurée. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar