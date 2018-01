Ministère de l’Éducation nationale : changement des dates des examens officielles

430 salles de classe sont détruites et presque inutilisables. 49 000 élèves ont des difficultés à reprendre leurs enseignements malgré les mesures déjà prises par le MEN.

Ce dernier a annoncé hier que les dates des examens officiels sont repoussées de deux semaines, sans pour autant impacter le programme scolaire.

Par ailleurs, cela n’apportera aucune modification pour la prochaine année scolaire et les deux mois et demi des périodes de grande vacance sont toujours maintenus.

Cette décision était prise suite au consentement des directeurs des écoles publiques et privées de Madagascar selon toujours les précisions.