Ministère de l’Intérieur : 195 partis politiques légaux à Madagascar

Auparavant, ils étaient 357 partis politiques, mais actuellement il n'y en a plus que 195. Le non-respect des différentes règles régissant les partis politiques a permis d’exclure quelques centaines selon les explications. Pour être inscrit comme parti politique légal, il doit avoir 200 membres minimum et le nouveau parti doit aussi avoir un objectif, une vision, un règlement intérieur, un projet et une adresse exacte comme siège. Le conseiller gouvernemental a donc déclaré illégaux tous les partis qui ne se sont pas conformés à ces points. Un responsable auprès du Ministère de l'intérieur de remarquer que l’existence de plusieurs partis politique freine le développement d'un pays, il était donc nécessaire d'assainir le monde est parti politique. Les 195 partis politiques légaux peuvent proposer un candidat représentant leur parti à toutes les élections. Quant aux candidats indépendants, c'est aux deux parlements d'en décider.