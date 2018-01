Brèves Madagascar Ministère de la Justice de Madagascar : un mandat d’arrêt international à l’encontre d’Houcine Arfa

Houcine Arfa été arrêté le 20 juin dernier et condamné à trois ans d’emprisonnement. Il a été inculpé pour détention illégale d’arme, association des malfaiteurs, usurpation de fonction et de tentative de kidnapping. Le 28 décembre dernier, il s’est évadé de la maison de force de Tsiafahy.

La brigade criminelle avait lancé un avis de recherche depuis le 29 décembre dernier et il a pris la fuite en France. Un mandat d’arrêt international contre ce ressortissant français a été déclenché au début de ce mois de janvier par le Ministère de la Justice Malagasy qui en appelle au ministère de la Justice française pour l’application de l’Annexe 3, de l’accord de 1973 concernant les affaires judiciaires. Selon cette convention, l’État requérant peut soumettre une affaire judiciaire aux autorités compétentes aux fins de poursuite judiciaire, en outre, le pays requérant sera avisé de l’évolution de l’affaire. Il a été précisé que les deux agents pénitenciers et l’infirmier major ont été impliqués dans cette évasion ont été arrêtés et placer en détention préventive à Tsiafahy. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar