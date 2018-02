Brèves Madagascar Ministre de la Justice : concours d’entrée à l’ENMG à refaire

Les soupçons de corruption dans le cadre du concours d’entrée à l’ENMG (Ecole Nationale de la Magistrature et des Greffes) pour la session 2018 continuent de faire des vagues de commentaires au sein de plusieurs instances.

La CNIDH, le BIANCO ou encore le SMM réclament également la dissolution de ce concours qui a eu lieu le 6 février 2018 à l’ENMG et que les membres de l’organisation soient complètement renouvelés. Une enquête interne est déjà ouverte. La Ministre de la Justice est aussi sortie de son mutisme pour souligner l’importance de la transparence dans ce concours dans l’intérêt de tous les candidats, le concours d’entrée est à refaire. La date du report n’est pas encore confirmée. La Ministre de la Justice et le Directeur général de l’ENMG de préciser qu’il y aura des nouvelles inscriptions. Tous les candidats qui vont refaire ce concours ne payeront plus de droit d’inscription. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar