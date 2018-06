Brèves Madagascar Mondial 2018: CANAL Plus et TVM fustigés de toutes parts

Comme nous l’avons déjà reporté, les chaines de télévision nationale dans le monde entier n’auront que 32 matchs sur les 64 de la coupe du monde suite aux accords avec la FIFA et les plateformes de diffusion, la chaine nationale malgache TVM en fait parti.

Mais cette information n’est pas arrivée à une grande majorité de la population. Le tollé de cette dernière est palpable sur les réseaux sociaux. Certains font même un amalgame politique, en affirmant qu’à l’époque de Ratsiraka, de Ravalomanana et de Rajoelina, tous les matchs ont été diffusés et que l’actuel président aurait donné l’argent destiné à acheter les images de la coupe du monde aux députés pour le forcing du vote sur les lois électorales. Canal plus est également critiqué, en effet, les chaines qui diffusent les matchs avec bouquet à 50 000 Ar , qui serait l’offre la plus prisée, s’arrêtent lors des matchs et qu’il faut débourser en plus pour y accéder. Canal plus aurait dû mettre à la disposition du public l’explication sur les droits d’images, tout cela aurait pu être évité. Les consommateurs ont le droit de savoir toutes les informations nécessaires avant de les faire payer quelque chose de plus. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar