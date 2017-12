Brèves Madagascar Nathan Andriatsitohaina a été relâché par ses kidnappeurs

Les affaires d’enlèvement ont pris de l’ampleur ces derniers temps. Nathan Andriatsitohaina le fils de Naina Andriatsitohaina, un grand opérateur malgache dans le secteur de l’économie et de la presse, était enlevé à Andranobevava le 22 décembre dernier par cinq bandits armés qui ont été à bord d’une voiture de luxe.

Il a été libéré par ses ravisseurs le 24 décembre dernier, selon les informations du Collectif des Français d’Origine Indienne à Madagascar ou CFOIM. Après 48 heures de détention, Nathan Andriatsitohaina a été libéré sur la RN1 le 24 décembre d’après toujours le CFOIM. La présence d’un éventuel accord entre la famille et les ravisseurs n’a pas été mentionnée par les sources d’informations. Les ravisseurs et leurs commanditaires ont été identifiés par leurs appareils téléphoniques. Nathan Andriatsitohaina a pu célébrer la fête de Noël avec sa famille. Les enquêtes relatives aux autres affaires de kidnapping qui suivent leurs cours. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar