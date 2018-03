Noël, achats pour tous budgets et de dernière minute dans des lieux d'exception sans faire la queue

Pour tous ceux qui se sont dit que cette année, la course aux cadeaux n'était peut-être pas obligatoire, il reste deux jours pour s'y atteler. Bonne nouvelle, avant Jésus, le dieu Mammon-l'argent-roi dans le Nouveau testament- est à honorer comme il se doit, selon le budget de chacun. Si vous n'avez pas 8 000 euros pour un sac Kelly Hermès qui vient de voir ses ouvrières dans un atelier se mettre en grève pour obtenir 60 euros de plus par mois, ni de quoi vous offrir un objet de la dynastie Bernard Arnault-LVMH, qui s'est malheureusement vu refuser la nationalité belge-un comble!- on vous conseille pour les petits appartements de commencer par un petit sapin; pour l'odeur et la tradition.



Chez Rosebud, on les trouve minis à 15 euros avec racines s'il vous plait dans des petites bûches ou reconstitués. Les roses de Noël, des héllébores blanches en pot sont aussi une belle idée pour décorer-et très développement durable. Quant à la bûche, celle du Café Pouchkine au Printemps Hausmann est à tranches, du coup une part avec un parfum différent ce qui assure qu'il y en ait pour tous les goûts...



Des lieux beaux ou originaux sans l'attente ni le coup de bambou...



Côté cadeaux, pour les beaux livres, on vous recommande la librairie anglaise Galigliani, une institution rue de Rivoli; l'endroit est magnifique et rempli de milliers de livres en tous genres, pas seulement en anglais rassurez-vous. Pour tout autre cadeau, deux cavernes d'Ali baba: Le Drugstore Publicis sur les Champs Elysées ouvert jusqu'à pour des cadeaux en tous genre mais aussi champagne, gateaux, épicerie fine, parfums et cigares. Très bobo, façon concept store-café, restaurant, etc..., Merci créé par les ex-propriétaires de Bonpoint- on sait y faire en commerce associé au bon goût et cette fois avec un esprit solidaire-100% des bénéfices sont redistribués à une association malgache, d'où le nom...Enfin, au Pariser, on adore la boutique de l'Opéra Garnier ouverte jusqu'à pour un CD classique, un DVD d'Opéra ou de Ballet, un cadeau à faire à une petite fille-beaucoup de rose ici- avec zéro attente et un lieu assez magistral. Alors haut les coeurs, vous y trouverez forcément quelque chose dans votre budget.



AW



Rosebud, place de l'Odéon Paris 6eme



Café Pouchkine- 64 bd Haussmann, Paris 9ème



Galignani, 224 rue de Rivioli, Paris 1er



Merci, 111 bd Beaumarchais, Paris 11 eme ouvert dimanche 23 décembre et lundi 24 avec voiturier...



Drugstore Publicis, 133 avenue des Champs Elysées Paris 8eme



La Galerie de Paris dans l'Opéra Garnier- Paris 9ème, de 10 h à 18 h30 tous les jours et jusqu'à fin du spectacle les soirs de représentation