Brèves Madagascar Non Jerry Marcoss n’est pas mort

Une autre facette, des réseaux sociaux, qui engendre la panique au sein de ses utilisateurs. La semaine dernière, plusieurs publications ont fait état de la mort du roi du « Kawitry ». Cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Jerry Marcos tiens à rassurer ses fans qu’il n’est pas mort, mais bien vivant, en bonne santé qui plus est… C’est juste une fausse nouvelle visant à faire le buzz sur internet. On se demande pourquoi certaines personnes ne prennent pas de leçons du passé. Rappelons, des utilisateurs de Facebook ont été écroués suite à la publication de fausses nouvelles sur ces plateformes. Face à cette situation, on souhaite bon courage à Social Media Watchdog Madagascar, le chien de garde des réseaux sociaux à Madagascar. Ce dernier qui veut à avoir une communauté en ligne harmonieuse. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar