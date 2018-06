Brèves Madagascar Nouveau gouvernement de Ntsay Christian : les réactions fusent de partout

Décidément, ce nouveau gouvernement n’est pas apprécié par plus d’un. Des réactions négatives face à la nomination de plusieurs ministres montrent que des entités, des syndicats ne sont pas d’accord.

Le lendemain de la nomination des ministres tant attendue, c’est la réaction du 13 mai qui a été très suivie. Pour les manifestants du 13 mai, ce gouvernement est une insulte. Les manifestants sont déçus, mécontents. Face à cette situation le mouvement pour le changement fait son apparition. Pour eux, le HVM (parti du pouvoir) domine dans le nouveau gouvernement, mais également le nouveau premier ministre Ntsay bafoue le verdict de la HCC. Le syndicat des enseignants, de leur côté, n’est pas content de la nomination d’Horace Gatien à la tête du Ministère de l’Éducation. Ils veulent un enseignant qui connait le monde de l’éducation à Madagascar et les aspirations des enseignants. Pour ce qui est du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique : MAHARANTE Jean de Dieu est tout simplement boycotté par certains travailleurs de ce ministère. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar