Nouveau programme scolaire des lycées à Madagascar : intégration de la matière d'éducation sexuelle à partir de février 2018

Les statistiques du Ministère de la Santé Publique révèlent que certains adolescents débutent leurs expériences sexuelles dès quinze ans. Cette situation est l'une des causes de grossesses précoces selon les constats des responsables de la santé publique.

En effet, en ignorant tout du sexe et de ses impacts, la plupart de ces adolescentes tombe enceinte. La méconnaissance des méthodes contraceptives figure également parmi les motifs de ces grossesses précoces. Face à la précocité des expériences sexuelles chez les adolescents, l'éducation sexuelle va désormais figurer au programme scolaire dans les lycées d’après les informations recueillies auprès du Ministère de l’Éducation Nationale. Ce projet vise également à permettre aux jeunes l'accès aux informations sur la santé des droits sexuels et reproductifs. La signature de convention pour la réalisation de ce projet a eu lieu ce jour.



