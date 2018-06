Ntsay a rencontré les députés du changement

Lors de cette rencontre entre le nouveau premier ministre Christian Ntsay et les députés du changement avant hier, les parlementaires ont émis leurs attentes et souhaits au nouveau premier ministre et au futur gouvernement. rait pas été parmi les points discuté, mais, le TIM (parti de l’ancien président Ravalomanana) et le MAPAR ( parti de l’ancien chef de la transition Andry Rajoelina) doivent figurer étant donné qu’ils sont les principaux initiateurs de cette lutte.