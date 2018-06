Brèves Madagascar Ntsay prend officiellement place à Mahazoarivo

La passation de pouvoir entre Christian Ntsay et son prédécesseur Mahafaly Solonandrasana Olivier s’est tenue hier. Le nouveau locataire de Mahazoarivo aura la lourde de tâche de former un gouvernement dans les plus brefs délais, mais surtout la préparation des élections pour cette année.

Christian Ntsay a affirmé qu’on ne peut pas aller aux élections sans le retour à la paix, sans le renforcement de la sécurité. On ne peut pas aller aux élections si on n'améliore pas le système de gouvernance en place. Le soir de la passation, Il a tout de suite rencontré les députés du changement. C’était une rencontre à huis clos, mais on peut déduire qu’il pourrait bien s’agir de la répartition ministérielle pour les partis des députés du changement. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar