Nuit Blanche Malagasy du 13 avril 2019: jeu en partenariat avec Jacaranda de Madagascar

Achetez vos billets en ligne, envoyez-nous vos noms et prénoms, mail au contact@madaplus.info

Un tirage au sort sera effectué par Jacaranda de Madagascar le 2 avril et vous sera communiqué sur le site de Madaplus.



Les 2 gagnants auront chacun 1 table de 5 personnes avec 1 bouteille de champagne par table!!



Jeu valable du lundi 25 mars au jeudi 28 mars à minuit!!

Plus d'infos au 06 35 95 08 17