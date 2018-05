Nuit Blanche malagasy 11ème édition: Avec Njakatiana et Shyn - samedi 2 juin 2018 dès 20h au Salon Firat de Saint Germain les Corbeil

Après la Nuit Blanche parisienne de Tana voici la 11ème Nuit Blanche malagasy en région parisienne.

L'Equipe Madaplus vous donne redv pour une Nuit Festive et mémorable avec une ambiance venue tout droit du pays!



Venez vivre un show exclusif de 2 artistes de renoms:

Njakatiana qui fête ses 25 ans de scène et Shyn révélé artiste de l'année 2017 par RDJ Mozika, gagnant du Afrima 2017...



Une Nuit où vous découvrirez le groupe Redd Siga, spécialiste du Latino, Funk, habitué des scènes françaises et des festivals internationaux, une Grande première sur la scène de la Nuit Blanche!!



Vous verrez, entendrez également le ou la lauréate de l'émission très prisée de la RTA en ce moment Feo Tokana Mozika Iray...



Alors, soyez en blanc et chic comme chaque année et venez passer d'agréables moments en familles, entre amis, collègues... vous serez les rois et les reines de la Nuit Blanche!!



Prévente (en ligne ici): 25euros et dans nos points de vente

Sur Place 30euros



Réservez dès maintenant, places limitées.



Info ligne: 06 35 95 08 17 / 07 77 81 32 12

www.madaplus.Info

N.R.