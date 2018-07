OTIV Boeny: Les clients réclament leur argent.

Cette prochaine revendication se fera vendredi prochain 13 juillet devant la préfecture et de l’Hôtel de Ville. Ces membres vont se munir des banderoles et ils vont également faire retentir leurs marmites. Ils pensent qu’avec cette manifestation, les autorités vont pouvoir prendre au sérieux leur problème. D’après leurs dires, ils en ont plus qu’assez de la prétention du gouvernement à résoudre ce problème. Alors que jusqu’à maintenant même un (1) Ariary n’a été remboursé dans leurs comptes.