Brèves Madagascar One minute junior awards: Une jeune Malgache parmi les 3 gagnants

Christella Raharimalala, une adolescente de 16 ans, originaire de la région d'Anosy, a participé à un atelier sur la production d'un documentaire en mois d'août dernier. De cet atelier est né son film "Wonder Woman" ou "Fanaka Mahery" avec l'encadrement de professionnels en documentaire. Son film a ensuite été sélectionné parmi les 15 meilleurs sur les 500 participants dans le monde. La jeune fille a réalisé ce film court d'une minute pour sensibiliser de la situation des jeunes filles qui se marient trop tôt dans sa région.

Elle a décollé pour les Pays-Bas, la nuit du 13 novembre dernier, pour le Festival International de Documentaire d'Amsterdam. Elle y est allée avec son confrère Maka Tsikivy Claude. Arrivés au festival, ils ont participé à des masters class et ont assisté à des projections. Le résultat du concours a été prononcé le 17 novembre dernier. La lauréate a atterri sur les sols malgaches aujourd'hui à 15h30 à l'aéroport d'Ivato. Et arrivera à Tolagnaro demain à 9 h. Voilà une jeune fille qui porte bien haut les honneurs de son pays. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar