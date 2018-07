Brèves Madagascar Onitiana Realy : la refondation, seule solution pour Madagascar

Une réapparition médiatique fracassante pou Onitiana Realy hier sur une chaîne TV privée. L’ancienne Ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme a livré ses points de vue et apporté une explication de son silence.

En effet, l’interview de cette journaliste très connue avec le fameux invité du Zoma a été annoncée par les interviewers sur les réseaux sociaux pour que la population puisse poser leurs questions. Ces dernières ont atteint un nombre incroyable. Les questions se focalisent surtout sur son silence quand elle était à la tête du Ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Elle de répondre qu’il faut faire la différence entre une fonction d’une ministre et d’une journaliste. Elle était occupée à mener à bien ses tâches au sein du ministère. En outre, elle a affirmé que la seule solution pour Madagascar dans les crises interminables est la refondation. Elle de continuer que tôt ou tard, Madagascar sera obligé de la faire. Peut-être pas comme certains politiciens entendent la faire, mais c’est impératif pour le pays d’aller dans cette voie. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar