Orientation estudiantine : Une séance d'orientation des lycéens à l'université d'Antananarivo

De plus en plus, des jeunes diplômés restent chômeurs actuellement à cause du mauvais choix dans les études supérieures, raison pour laquelle une séance d’orientation des lycéens a eu lieu à l’université d’Ankatso. Cette séance d’orientation scolaire et professionnelle entre également dans le cadre de la promotion du PSE.

Ce sont principalement la filière médecine et celle du droit qui intéressent le plus les étudiants a expliqué la Direction de la formation de masse auprès du Ministère de l’Education Nationale. Plus de 300 mille nouveaux diplômés arrivent chaque année sur le marché du travail à Madagascar. Plus de la moitié d'entre eux sont pourtant au chômage à cause de l'inadéquation des formations suivies par rapport aux offres de travail disponible. L’objectif de cette séance est d’orienter ces lycéens à faire le bon choix de filière. À compter de cette année scolaire, chaque département auprès de l'université d’Ankatso a fait connaître les cursus existants ainsi que les modalités d'entrée dans les différentes facultés. A cela s'ajoute la visite de chaque département pour mieux éclairer aux lycéens du monde qui les attend pendant les études supérieures d'après toujours les précisions.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar