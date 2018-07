Infos Diaspora Paris : L’outil 2.0 Participation citoyenne / Fandraisana Anjara e-fotony ADN séduit la diaspora

Vendredi 13 juillet a été la date choisie par l’ADN France pour lancer l’outil 2.0.

Tout se déroule à ’Horloge, un café situé dans le 11ème arrondissement de Paris que l’Equipe ADN France a décoré aux couleurs de Madagascar avec des lampions. Les membres de l’association accueillent chaleureusement les compatriotes venus nombreux, notamment les jeunes, puis la diaspora africaine (rwandaise, congolaise, malienne, …)

Vers 20h la Secrétaire Générale de l’ADN France Vola RASOAMANANA prend la parole pour remercier le public, rappelle aux jeunes venus nombreux à cette présentation qu’ils sont l’avenir de Madagascar et qu’ils ont le devoir d’aider à la relève de leur pays d’origine.

Durant cette prise de parole, Vola RASOAMANANA remercie également la diaspora africaine et mauricienne qui ont répondu à l’invitation de l’ADN France, notamment la présence du bureau de l’URD de Mali, parti membre du Libéral International. Vola RASOAMANANA rappelle le choix de l’ADN d’avoir invité la communauté africaine à ce lancement considérant que la solution pour Madagascar est chez nous, en Afrique et dans l’Océan Indien. Il est temps dit-elle de s'inspirer de la réussite de nos pays voisins...

Après cette introduction, la soirée débute avec la présentation de l’ADN France, ses membres et ses activités par Zo Razafija, membre de l’association ADN France. Albin Fortunat enchaine sur la présentation de l’ADN à Madagascar : l’histoire du jeune parti, les combats que mène le parti (Refondation à la base, l'éducation, la jeunesse, l’Etat Fédéral, ...)

Puis, vient la présentation de l’outil proprement dit par Christian Rasoamanana et Zo Rakotozandriny.

Rappelons que cet outil a été présenté à Madagascar par l’Equipe ADN en place. Cette initiative est dans la continuité du travail de terrain effectué par l’ADN depuis 3 ans et permettra au plus grand nombre de participer à la co-construction du projet de société. L’outil 2.0 est une nouvelle illustration de la refondation à la base pour laquelle l’ADN se bat inlassablement.



Les membres de l’ADN France expliquent l’utilité de cet outil qui se veut moderne et accessible à tous les malgaches où qu’ils soient. Il permet de recueillir diagnostics, propositions de solution, partage d’expérience sur une trentaine de thèmes.

L’outil 2.0 a été très bien accueilli par les participants, beaucoup ont vu là un moyen de répondre en partie à leur frustration de vouloir se sentir utile pour leur pays mais de ne pas savoir comment faire. Quant à la diaspora africaine présente, elle a salué l’originalité de la démarche et préconise même à l’équipe ADN France d'élargir en proposant cet outil à toute la diaspora africaine car aucune n'a eu cette idée (dixit M. Joseph du Rwanda).



Toujours dans la dynamique et l'efficacité l'ADN France a invité de suite la diaspora à découvrir cet outil et à l’utiliser. Moments d'échanges et d'explications s'en est suivi.

Voici le lien de l'outil:

https://fr.surveymonkey.com/r/GrandeConsultationADN



La réalisation de cet outil illustre la manière dont fonctionne l’ADN France à la fois dans la réflexion mais aussi dans la réalisation d’actions concrètes. Ambitieux pour Madagascar, les membres de l’ADN France n’ont pas hésité à inviter les personnes présentes à venir rejoindre leur association.



Contact en France: partiadn@gmail.com / 06 35 95 08 17





https://fr.surveymonkey.com/r/GrandeConsultationADN

https://fr.surveymonkey.com/r/GrandeConsultationADN



Reportage photos à suivre.



N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar