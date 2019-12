Paris: Soirée de musique malgache par le trio piano/contrebasse/percussions «Gasy jazz project » et la chanteuse Lalatiana - Samedi 18 janvier 2020 à 19h30

L’association Asmada organise une soirée de musique malgache

par le trio piano/contrebasse/percussions

«Gasy jazz project »

et la chanteuse Lalatiana en feat

au Théâtre des Sablons le samedi 18 janvier 2020 à 19h30





Dans ce concert par « Gasy jazz project » deux univers vont se rencontrer le jazz et la musique traditionnelle de Madagascar dans lesquels évolue avec beaucoup de talent la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Randrian Koehlhoeffer.

Dans une première partie elle nous présentera son répertoire de compositions originales, entourée de ses musiciens aux horizons culturels multiples.

Dans la seconde partie elle a invité la chanteuse et parolière Lalatiana à les accompagner.

L’ensemble est un univers musical et métissé à découvrir ainsi qu’un vibrant hommage à notre planète.











A l’entracte un buffet froid vous sera proposé Théâtre des Sablons : 70 avenue du roule 92200 Neuilly sur Seine métro les Sablons ligne 1

Entrées sur Réservations

Contact : Arlette Bruel 06 42 51 46 69 arlette.bruel@gmail.com

Asmada : www.asmada N.R.

