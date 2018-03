Brèves Madagascar Passage du cyclone Eliakim : la RN2 coupée

Une fois de plus, un cyclone perturbe la vie sociale, économique de la grande ile. En effet, l’artère principale reliant l’Antananarivo à la capitale économique, Toamasina, a été coupée suite aux pluies diluviennes apportées par le cyclone Eliakim.

La coupure se trouvait entre, Marolava et Andranomafana. Il s’agissait d’un éboulement, qui paralysait la circulation dans cet axe. En outre, le pont, juste avant l’entrée à Antsapanana est inondé. Les voyageurs doivent emprunter une pirogue pour la traversée. La route nationale numéro deux (2) n’est pas la seule victime dans cette histoire. Plusieurs ponts dans différentes routes nationales se sont écroulés à l’instar du pont d’ Antanambaon'ankiniky sur la Rn6 reliant Ambanja et Ambilobe. On n’est pas fatigué d’inciter les dirigeants à faire l’entretien des infrastructures routières sachant pertinemment que plusieurs cyclones vont encore passer à Madagascar. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar