Passage du cyclone Eliakim : les statistiques s'alourdissent

La tempête tropicale modérée Eliakim a quitté l’île le 15 mars dernier. Le bilan s’alourdit de jour en jour.

Si samedi dernier le nombre des personnes décédées étaient au nombre de 7, actuellement, il est de 17 décès dont 7 la région de DIANA et 7 dans l’Alaotra Mangoro et 3 à Vatovay Fitovinany. La totalité des sinistrés atteints plus de 15 772. La majorité des sinistrés se trouvent dans la région de DIANA avec un total de 9 511. Après DIANA, la région d’Analanjirofo se trouve à la seconde avec plus de 3 900 sinistrés. Le cyclone Eliakim a également ruiné 648 cases d’habitation et a inondé plus de 1 271 domiciles. Les statistiques du BNGRC ont également affirmé que huit infrastructures d’établissements scolaires ont été ravagées par les pluies torrentielles. En effet, plus de 600 élèves sont contraints de cesser les cours.

En tout, les sept régions ont été touchées par Eliakim, mais celles dans la partie Nord- Est de l'île qui sont les plus endommagées. Ce bilan risque encore de s'alourdir. Ces derniers poursuivent leurs survols dans les zones les plus concernées en vue d'évaluer la situation et d'adopter les mesures les plus adéquates pour secourir les populations sinistrées.