Brèves Madagascar Pasteur Mailhol a déposé son dossier de candidature à la HCC

Après sa prédication divine ratée en 2013, dont il essaie d’expliquer les raisons tant bien que mal, le Pasteur Mailhol a déposé son dossier de candidature pour la course à la magistrature suprême, hier à la Haute Cour Constitutionnelle.

Dans sa toge pastorale, Mailhol André Christian Dieu Donné était accompagné par son directeur de campagne Paolo Raholinarivo. Lutter contre la pauvreté à Madagascar, (re)mettre l’État de droit et enfin revendiquer les îles éparses : telles sont les priorités que le pasteur et son équipe vont travailler une fois au pouvoir. À part Pasteur Mailhol, Fanirisoa Erinaivo a également déposé sa candidature à la HCC. Pour cette présidente de la SMM, une fois élue, elle luttera contre l’injustice Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar