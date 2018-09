Brèves Madagascar Paul Rabary obtient la chanson de Ramora Favori « demi-tour de vita ».

La chanson « demi-tour de vita » de Ramora grà était une tuerie à sa sortie. Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a même été diffusé plus une interview de Ramora sur TV5 Monde. La chanson résume ce que Ramora va faire quand il sera président de Madagascar.

Avec les photos qu’il a prises avec Paul Rabary qui a fait également le Buzz, on savait que la chanson serait utilisée par Paul Rabary. Étant donné que Ramora Grà a déjà annoncé qu’il allait vendre au plus offrant cette chanson. « mbola tsy hirotsaka ny tenanay, fa hanohanay bandy milay » (je ne vais pas encore me présenter, mais je vais soutenir le meilleur candidat ». C’est avec cette phrase que Ramora a commencé la personnalisation de sa chanson pour l’ancien ministre de l’Éducation.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar