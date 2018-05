Brèves Madagascar Paul Rabary s’engage à aider la famille de Sederaniaina

Rakotomalala Andrianjafy Sederaniaina a été tué lors d’une altercation entre les étudiants du LTC et de J.J.Rabearivelo après un match entre les deux lycées au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina le 17 mai dernier.

Il était responsable TIC au niveau du lycée J.J. Rabearivelo. Il avait conduit ses étudiants lors de ses matchs. Selon, les informations qui circulaient, il aurait été tabassé par les étudiants du LTC. Hier, le ministre Paul Rabary a reçu la famille de Sederaniaina. Il a décidé de prendre en charge les études de la fille de Sederaniaina, Adrianah et d’octroyer un poste à la mère de cette dernière au sein du Ministère de l’Éducation nationale. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar