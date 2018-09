Infos Diaspora Pétanque: victoire de l'équipe malgache au National de pétanque d'Amiens

Disputées sous un beau soleil sur le terrain d’honneur et devant un public nombreux les finales du 29e National d’Amiens de la ville d’Amiens et du 10e national féminin crédit mutuel ont livré leur verdict ce dimanche 30 septembre au parc de la Hotoie. Sans grande surprise, la victoire est revenue de nouveau à une équipe malgache composée de Daniel Rakotondrainibe, champion du monde juniors, Hajatiana Ratsimbazafy et Mahefa Andriantsiva.

Chez les féminines, la victoire revient à la doublette composée de Marie Arab, du club de Feuquières, et Sandrine Poinsot, de l’US Dunkerque.



Sources courriers-picard.fr N.R.