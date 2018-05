Brèves Madagascar Plus d’une centaine de jeunes à la deuxième promotion MaRoY, une formation politique du parti ADN (Arche De la Nation)

Le programme destiné à rendre les jeunes responsables en politique, tout en les incitant à ne rechercher que le bien commun, se poursuit. Après la réussite de la première promotion, la deuxième fournée de la formation MaRoY (Malagasy Roots Young), proposée gracieusement par le parti ADN (Arche de la Nation) aux jeunes désirant approfondir le monde de la politique, le leadership et la création de projet à la base, fait sa rentrée.



La politique à la base De la politique mettant en valeur la refondation. La formation MaRoY, destinée aux jeunes Malgaches voulant s’impliquer dans le professionnalisme en politique, devrait les mener vers un brillant avenir et vers une nouvelle manière de faire de la politique. C’est dans l’objectif d’apprendre et d’éduquer les jeunes à œuvrer pour le bien commun et à devenir des modèles au sein de la société en général que le parti ADN a initié cette formation gratuite. La deuxième promotion est déjà à pied d’œuvre après le démarrage, l’année dernière, de ce projet initié par les jeunes ADN.

Cent six jeunes, âgés de 18 à 32 ans, étudiants dans des Universités privées ou publiques, bénéficient des avantages de la deuxième formation MaRoY. De fait, à la suite d’une évaluation, l’association des jeunes ADN s’est rendu compte du grand nombre de jeunes Malgaches voulant prendre des responsabilités dans le développement de leurs fokontany, de leurs communes, voire de leur pays.

Face à cette aspiration dont très peu de partis politiques, pour ne pas dire aucun, ne donnent la possibilité aux jeunes d'apprendre et de partager des expériences acquises en politique et en leadership. Une jeunesse responsable, formée et capable de prendre en main leur destin, capable également de prendre des responsabilités dans le développement de leur. C’est dans ces objectifs que les jeunes ADN ont créé la formation MaRoy, appuyée et soutenue dans son exécution par Edgard Razafindravahy, chef de file national du parti ADN.



De vrais acteurs Depuis l’indépendance, on constate la réticence des jeunes à entrer sur la scène politique. Il existe de nombreuses raisons. Certains jeunes ont même déclaré publiquement qu’ils en ont assez de la politique.

En fait, la formation MaRoY les incite à s’intéresser beaucoup plus à la vie de la Nation. Elle les attire surtout vers la prise de responsabilité et à n’être plus instrumentalisés par les politiciens. MaRoY les transforme en de vrais acteurs dynamiques de la vie nationale et en de détenteurs de la clé du bien-être du peuple et du pays.

Les jeunes ADN sont des exemples concrets de la prise de responsabilités dans leur propre parti et au niveau de la Nation, cela se fait à travers l'organisation de conférences-débats pour les jeunes dans toute la Grande île, ainsi que les actions sociales pour la population.

Les stages proposés par MaRoY sont choisis pour satisfaire à la prise de responsabilité des participants.

Durant leur formation, des cours sur l’histoire de Madagascar, l’administration, le management, les Institutions de la République, les relations internationales, le leadership...seront dispensés. Des formateurs expérimentés et maîtrisant leurs sujets, bénévoles, dispensent toutes ces matières programmées. Des spécialistes divers étrangers seront invités spécialement pour des échanges d’expériences réussies avec les participants.

Refondation La mise en valeur de l’apprentissage des jeunes en matière de politique entre dans le cadre de la refondation que le parti ADN met en place concrètement dans le pays.



En plus d’un programme académique, la deuxième édition de MaRoY met également l’accent sur la formation en tant que citoyen modèle. Donner confiance aux jeunes en leur apprenant que la politique est noble, ,que les responsabilités à prendre pour le développement de la Nation est à tout niveau, à toute échelle de l'administration tels sont entre autres les objectifs de la formation MAROY.



Le chef de file national de l’ADN, Edgard Razafindravahy et les membres de l’association des jeunes ADN ont honoré de leur présence la rentrée officielle de cette deuxième promotion MaRoY.

Dans son allocution, Edgard Razafindravahy a mentionné qu’« il faut donner aux jeunes de l’estime particulière parce qu’ils tiennent une grande part du développement de la Nation ».

« Osez prendre des responsabilités, en particulier dans la région d’où vous êtes issus, dans vos fokontany, au sein de votre pays. Face à la conjoncture actuelle sujette à diverses discussions, les jeunes doivent prendre la responsabilité de veiller à la sécurité de leurs villages ainsi qu’à leur progrès et leur développement », a-t-il martelé devant la centaine de jeunes de la deuxième promotion MaRoY.



Des visites sont programmées au cours de la formation, ainsi, les participants visiteront les Institutions, ambassades, associations à but social.



Une cérémonie particulière, suivie d’une remise de diplômes, marquera la clôture de la formation de la deuxième promotion MaRoY. N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar