Poissy: Conférence du Père Pedro

Né en 1948, le père Pedro Opeka est un prêtre Lazariste de St Vincent de Paul argentin d’origine slovène. Missionnaire à Madagascar depuis 1975, il y fonde en 1989 l’association Akamasoa en 1989 pour combattre l’extrême pauvreté qui règne sur l’île.



Un homme d’action et de résultat. Pas un homme de discours.



Il ne donne pas de conférence. Il s’exprime quand on l’invite



Il a a fait une dédicasse d’un livre pour moi (on peut dire pour nous).



L’importance de la Famille. C’est son père qui lui a appris le métier de maçon.



Il a commencé à construire une maison, il a fini par construire un village et il ne s’arrête pas.



Aujourd’hui, c’est 18 villages qui rassemblent 25.000 personnes.



« SI nous voulons aller vers Dieu par le chemin le plus court, allons vers les pauvres, et nous allons trouver Dieu tout de suite ». Père Pedro.



Culte de dimanche avec 7.000 à 10.000 personnes. Culte de Pacques avec 32 nationalités. Le culte devient un moment ou des touristes viennent découvrir l’ampleur de la fête (oui, ils appellent ça la fête. Le culte de dimanche est inscrit dans le Guide du Routard !!!)



Chaque homme a le droit de retrouver sa dignité.



Site officiel : perepedro.com



Plus de 3.000 maisons construites.



Plus de 3.000 personnes ont trouvé un emploi



Plus de 13.000 enfants scolarisés.



Ils ont aussi : construit des dispensaires, assurer des soins de santé, accompagné des familles dans leur réinsertion.



Akamasoa intervient à ce jour dans 8 centres répartis dans 4 régions : Antananarivo, Fianarantsoa, Morondava, Vangaindrano.