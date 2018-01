Brèves Madagascar Police nationale : bilan positif de la sécurité en 2017

Les modes d’opération d’attaque utilisés par les malfaiteurs ne cessent d’évoluer, mais la police nationale de son côté s’y adapte et trouve toujours les moyens pour ne pas plier face à cela.

D’après les explications, un bilan positif de la Police Nationale a été dressé pour l’année 2017. 95422 patrouilles ont été effectuées, des attaques à mains armées, et 4 tentatives d’attaque ont été contrecarrées. 45 armes à feu ont été saisies par les policiers, 22 malfaiteurs abattus et 120 arrestations, 83 ossements humains ont été également saisis selon le rapport du Directeur général. De plus, la Police Nationale a souligné que le maintien de la sécurité pour le deuxième semestre se doit d’être efficients pour cause de la ténue de l’élection. Les diverses stratégies de la Police Nationale reprendront afin mieux lutter contre les attaques à mains armées. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar