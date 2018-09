Brèves Madagascar Pourquoi on entend plus les anciennes promesses des candidats qui n’ont pas été réalisées?

Les grandes promesses de certains candidats pour la magistrature suprême n’ont jamais été réalisées. Pourtant en suivant de prêt leurs communications, on dirait qu’ils ne tiennent plus compte de leurs anciennes promesses. Pourquoi ?

Ravalomanana avait promis que chaque foyer aura au moins une voiture 4L. A son tour, Andry TGV lui, a promis la baisse du litre de l’huile alimentaire à 2500 Ar, le kilo du riz à raison de 500 Ar. Enfin, le dernier au pouvoir, Rajaonarimampianina, avait promis qu’il allait résoudre le problème de délestage en seulement 3 mois après sa prise de fonction. Mais tout le monde en est témoin. 4 ans et demi après son élection, rien n’est fait. Alors, on se demande, pourquoi les trois candidats n’en parlent plus dans leurs communications ? Alors que c’est toujours faisable. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar