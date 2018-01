Infos Diaspora Première réunion des organisateurs malgaches de France - vendredi 12 janvier 2018.

L'union fait la force. Les organisateurs malgaches de France ont décidé de faire leur cet adage à partir de cette année 2018.

Une grande première dans la communauté, les organisateurs de soirée malgaches de France ont décidé de se réunir. D'abord pour fêter la nouvelle année, se souhaiter de belles choses mais également discuter de différents points autour de l'organisation d'événements, sujets qui concernent tous.

Un ordre du jour a été préparé par l'équipe Madaplus à l'initiative de cette soirée. La rencontre commence par une présentation de chacun, une belle manière de connaître et de comprendre les activités des uns et des autres. Puis viennent les échanges, les débats, les expériences se racontent, puis les décisions pour mieux organiser le groupe qui vient de se créer. Tout ceci se déroule dans une ambiance: de bonne humeur et de bonne entente... chacun conscient de l'importance de s'unir afin de donner le meilleur d'eux mêmes au public et que finalement en s'organisant mieux ils peuvent s'entraider sans forcément marcher sur les plates bandes des uns et des autres.

C'est ainsi que naît le COM (Collectif des Organisateurs Malgaches) de France!

Ils se promettent de se revoir dans 3 mois pour refaire le point, ajuster... mais certainement une occasion de refaire la fête comme ils savent bien le faire.

A la bonne franquette: boissons, champagnes, amuse bouche, repas ... et comme on dit en malgache "nifampy zara ny manta sy ny masaka".



La soirée se finit tard comme il se doit et chacun part et se congratule pour cette belle initiative en se promettant de réaliser les décisions prises durant la rencontre!







