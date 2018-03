Présentation de l'association Tous Ensemble pour Madagascar ce 3 mars, à L'espace Ararat, Paris XIII

Après l'intermède musical avec le groupe Ny Mino, s'en est suivie la présentation du bureau, de ses diverses commissions, "événementiel, communication, web, logistique , adhésion/VIP" et de ses missions.



Les missions du TEM s'articulent autour de quatre grands axes : la participation au développement de Madagascar,

le raffermissement des liens de solidarité entre les membres de la Diaspora et les amis de Madagascar, les participations aux actions caritatives et l'information, la sensibilisation, le rassemblement de la Diaspora malgache.