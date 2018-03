Brèves Madagascar Présidentielle 2018 : les États-Unis insistent pour une élection inclusive et démocratique

Les États-Unis ne soutiennent aucun candidat lors de la prochaine élection d’après Robert Yamate. Mais cela ne l’empêche pas d’exprimer ses idées à ce propos.

L’Ambassadeur des États Unis insiste une fois de plus sur le caractère libre et inclusif de la prochaine élection présidentielle. Aucun candidat ne devrait être exclu, a-t-il ajouté. La course à la présidentielle doit être ouverte et les résultats devraient être acceptés par tous les candidats en vue d’éviter une autre crise selon toujours l’Ambassadeur des États Unis. Questionné sur le projet de code électoral, Robert Yamate d’expliquer que ce projet doit être le reflet des idées collectées lors de la concertation avec la société civile et les partis politiques. En plus, la discussion de ce projet ne devrait en aucun se faire dans la provocation. C’est la dernière conférence de presse de Robert Yamate. Il quittera Madagascar ce week-end pour prendre sa retraite. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar