Brèves Madagascar Présidentielle de 2018 : Voninahitsy Jean Eugène s’oppose contre la candidature de Marc Ravalomanana

Lors de son interview devant les presses, l’ancien président Marc Ravalomanana avait annoncé être autorisé à faire partie des candidats de l’élection présidentielle de 2018. Il avait aussi ajouté que les obstacles financiers évoqués concernent la société TIKO mais non à sa personne.

Par rapport à cette déclaration, Voninahitsy Jean Eugène de dire que Marc Ravalomanana ne devrait plus avoir le droit de se porter candidat aux prochaines élections. Il a été condamné pénalement ce qui lui interdit d’y participer selon ses dires. Lui de continuer que seule l’annulation de cette condamnation par le biais d’une amnistie ou encore d’une décision du Tribunal peut rendre le dossier de Marc Ravalomanana éligible à nouveau. L’ancien président Marc Ravalomanana ne devrait plus faire partie du dirigeant de ce pays. Voninahitsy a évoqué qu’il a déjà démissionné de son poste à Iavoloha. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar