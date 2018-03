Brèves Madagascar Prix du carburant : Une hausse imprévisible de 90 Ariary

Le prix du litre d’essence et de gazole a connu une augmentation de 90 Ariary et de 30 Ariary par litre pour le pétrole.

De ce fait, le prix à la pompe de l’essence est monté de 3840 à 3930 Ariary le litre. Le prix du gazole est désormais à 3280 Ariary le litre, contre 3190 durant ces trois derniers mois. C’est principalement le désaccord entre l’État et les opérateurs pétroliers sur la révision des marges de bénéfice qui conduit à l’élévation du prix à la pompe au niveau des stations de services. De son côté, le Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Hydrocarbures de réclamer que le gonflement de tarif du carburant est principalement dû par la dépréciation monétaire et la hausse du prix du baril. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar