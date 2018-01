Brèves Madagascar Procureur : « je n’ai touché aucun centime de la part d’ Houcine Arfa »

Le procureur du tribunal de première instance d’Antananarivo a fait une déclaration sur l’affaire Houcine Arfa.

Ce ressortissant français qui a pris la fuite était inculpé pour attaque à main armée, des enlèvements à l’étranger, détention d’arme sans autorisation, usurpation de titre et tentative d'extorsion de fond a expliqué le procureur de la République du tribunal de première instance d’Antananarivo Odette Balisama Razafimelisoa. À Madagascar, les victimes de ces actes ont porté plainte contre lui, raison pour laquelle le tribunal et la police ont procédé à la réalisation de tous les processus d’enquête, de poursuite et d’arrestation. Le procureur de la République du tribunal de première instance d’Antananarivo de confirmer qu’elle n’a touché aucun centime de la part d’Houcine Arfa. Elle n’a pas autorisé non plus le transfert de ce détenu de Tsiafahy à Antanimora. Elle avait stipulé que l’argent de ce ressortissant était confisqué par la police. La police judiciaire pourra attester la véracité de toutes ces informations. Elle de continuer qu’Houcine Arfa l’avait essayé de soudoyer trios fois de suite.

Ce ressortissant français qui a pris la fuite était inculpé pour attaque à main armée, des enlèvements à l’étranger, détention d’arme sans autorisation, usurpation de titre et tentative d'extorsion de fond a expliqué le procureur de la République du tribunal de première instance d’Antananarivo. À Madagascar, les victimes de ces actes ont porté plainte contre lui, raison pour laquelle le tribunal et la police ont procédé à la réalisation de tous les processus d’enquête, de poursuite et d’arrestation.

Le procureur de la République du tribunal de première instance d’Antananarivo de confirmer qu’elle n’a touché aucun centime de la part d’Houcine Arfa. Elle n’a pas autorisé non plus le transfert de ce détenu de Tsiafahy à Antanimora. Elle avait stipulé que l’argent de ce ressortissant était confisqué par la police. La police judiciaire pourra attester la véracité de toutes ces informations. Elle de continuer qu’Houcine Arfa l’avait essayé de soudoyer trios fois de suite.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar