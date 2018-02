Brèves Madagascar Projet de renforcement des infrastructures durables pour affronter les fléaux naturels

Le changement climatique et le passage des cyclones provoquent des séries de dégâts considérables à Madagascar. La montée des eaux provoquée par les fortes pluies reste préjudiciable aux habitants surtout aux paysans cultivateurs.

Madagascar bénéficie des aides internationales pour lutter contre les catastrophes naturelles avec une somme de 1 500 000 de dollars pour les reconstructions et des travaux de rénovation, vu le degré de la destruction. Pour Antananarivo, un projet dénommé « Grand Tanà » a été lancé afin de superviser les travaux de débouchage et de rénovations des canaux. Ce projet vise principalement à éviter les grandes crues en période de pluie, notamment dans les bas quartiers. Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar