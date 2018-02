PyeongChang 2018 : une skieuse malgache prête pour des débuts historiques

Clerc est la première femme malgache à participer à des Jeux olympiques d'hiver et la seule athlète de son pays à prendre part à l'événement de cette année. Madagascar a fait ses débuts aux Jeux d'hiver en 2006 avec le skieur alpin Mathieu Razanakolona.



«Je suis très honorée d'être la première femme de Madagascar à participer aux Jeux olympiques d'hiver», a-t-elle déclaré hier via un interprète au village des athlètes de PyeongChang, situé à quelque 180 kilomètres à l'est de Séoul. «C'est juste incroyable d'être ici.»



Clerc, 16 ans, est née à Madagascar, mais à un an, elle a été adoptée par des parents français. Elle a commencé à apprendre le ski à l'âge de trois ans en France. Son père, Stéphane Clerc, est maintenant son entraîneur aux Jeux olympiques.



«Je me suis beaucoup entraînée en France et dans d'autres pays européens», a-t-elle dit. «Avant de venir ici, je me suis également entraînée avec des skieurs belges.»



Contrairement à la plupart des Malgaches, Clerc connaît la neige et les autres sports d'hiver. Mais à PyeongChang, ce qui n'est pas familier, c'est sa température glaciale.



«Il fait vraiment froid et j'essaie de m'y habituer», a-t-elle confié. «Surtout aujourd'hui, il fait plus froid au pied de la montagne.»



Lors de ses premiers Jeux olympiques, Clerc a déclaré que son objectif était de faire des progrès chaque jour.



«D'abord, je veux finir la course», s’est-elle fixée comme objectif. «Je souhaite aussi progresser, je veux comparer mon temps avec la médaillée d'or et essayer d'apporter des améliorations.»



Source French.yonhapnews.co.kr