RN1: une moto entre en collision avec une voiture, le motard meurt sur le coup

Triste sort pour ce jeune homme très connu dans le monde des motos sportives à Madagascar, décédé prématurément à cause d’un accident entre sa moto et une voiture. En se référant à ce qu’il portait, on voit que c’est un passionné, dans le groupe Dago Moto, presque tout le monde le connait. Il est toujours nécessaire de faire attention, car les routes nationales, surtout le numéro 1, sont utilisées par les motards pour faire des randonnées et montrer la puissance de leur bolide, situation qui peut tourner en drame en un rien de temps.