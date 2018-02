RN7 : La route nationale reliant Ambalavao à Fianarantsoa est complètement détruite

Les voyageurs et conducteurs roulent dans la crainte. Seule leur dextérité leur permet de se tirer d'affaire selon toujours ces conducteurs. Ils sont obligés de passer par là chaque jour, car ce sont les moyens de subsistance. Les véhicules sont obligés de diminuer les bagages pour amoindrir les risques. Il faut que les responsables réparent les dégâts au lieu d'attendre que les dangers s'accumulent selon les conducteurs. La vétusté de l'infrastructure et le manque d’entretien sont les principales causes de la destruction de la route.