ROMAIN MÉTANIRE, PREMIER INTERNATIONAL MALGACHE À SIGNER EN MLS (Major League Soccer)

Alors qu’il évoluait cette saison au Stade de Reims, Romain Métanire a visiblement attiré l’attention de la direction du club Minnesota United FC en MLS. Elle a finalement confirmé officiellement l’arrivée de l’arrière-droit ce vendredi en utilisant de l’argent d’allocation ciblée. La recrue, qui occupera une place internationale, se trouve actuellement dans l’attente de la réception de son visa et de son permis de travail. « Nous avons la volonté de recruter des joueurs qui peuvent se battre pour une place de titulaire immédiatement, a déclaré Adrian Heath, entraîneur de la MNUFC, dans un communiqué. Romain est un joueur d’expérience qui joue vraiment à un haut niveau en France. Il est très athlétique, et peut jouer dans les deux moitiés du terrain. Il est excellent en défense, mais il est très bon aussi pour jouer vers l’avant. »

Romain Métanire, qui a fait 61 apparitions pour le Stade de Reims depuis son arrivée en 2016, l’a aidé à gagner sa promotion en Ligue 1 l’an dernier. Le joueur de couloir a également joué pour le FC Metz, son club formateur, en Ligue 2 où le joueur de 28 ans a disputé plus de 160 matches et inscrit deux buts. Né en France, Romain Métanire est d’origine malgache. Il a d’ailleurs été appelé dans l’équipe nationale de Madagascar en 2018 et a fait trois apparitions depuis. Son tout premier match sous les couleurs des Barea fut un verdict nul (2-2) avec le Sénégal lors des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019, que l’équipe disputera pour la première fois de son histoire. Notons enfin que Romain Metanire est le premier joueur malgache de l’histoire à jouer dans la Major League Soccer.



Source football365.fr