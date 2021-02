Infos Diaspora Rafael Nadal, la résistance à l’Australian Open Premier tournoi du Grand Chelem de la saison, l’Australian Open devrait donner une grande indication sur la suite de l’année en tennis. Toutefois, les conditions sanitaires autour du tournoi en Australie sont assez étranges, à l’image de ces matchs avec du public en première semaine puis du huis clos instauré dorénavant.







S'il a longtemps fait partie des favoris au titre, Thiem s’est incliné ce dimanche face à Grigor Dimitrov, dans un match surprenant. Le numéro 3 mondial, qui est considéré comme l’un des héritiers de Djokovic et Nadal, a été fantomatique et le Bulgare a été expéditif (6-4, 6-4, 6-0). Qualifié pour la quatrième fois de sa carrière en quarts à Melbourne, Le bulgare a un sacré coup à jouer, puisqu’il affrontera le qualifié Karatsev.



Novak Djokovic, de son côté, connaît un début de tournoi compliqué. Victime d'une douleur à l’abdomen lors du troisième tour face à Fritz, le numéro 1 mondial a finalement trouvé un second souffle pour s’imposer. Les critiques sont nombreuses puisqu’il est accusé d’avoir déstabilisé l’Américain dans cette rencontre. À chaud, après la rencontre, Nole a évoqué une « déchirure », mais qui ne semble finalement pas le cas. A-t-il cédé à la panique ou à la peur ? Le Serbe s’est vite repris puisqu’il a éliminé Milos Raonic au troisième tour, en quatre set, avant d'être éliminé par Zverev en quart de finale.



De son côté Rafael Nadal,

Dans les prochaines années, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas devraient être les nouveaux visages du circuit ATP, mais ils semblent encore loin des performances des deux monstres Nadal et Djokovic. À eux de progresser et de saisir le coup de mou des deux stars lorsqu'il interviendra… Les premiers jours de l'Australian Open ont fait énormément de bien au moral. En effet, en Australie, là où le virus laissait un peu de répit à la population les fans de la balle jaune ont pu assister au premier tour du tournoi. Dans une ambiance survoltée, les Australiens ont pu pousser Nick Kyrgios face à Ugo Humbert pour une victoire au 5ème set lors du 2ème tour. Le tennisman s'est toutefois incliné le tour suivant, à savoir vendredi dernier face à Dominic Thiem. Dans un match en 5 set, Kyrgios a longtemps enflammé le public puisqu'il menait deux sets zéro face au numéro 3 mondial. Malheureusement, l'Autrichien a ensuite lancé son match pour éliminer le local de l'étape.

le favori numéro un dans les paris sportifs sur le tennis continue son chemin de croisière à Melbourne. Face à Fognini, l'Espagnol s'est amusé 6-3, 6-4, 6-2 après seulement 2h16 de jeu. Avec cette victoire, Rafa a enregistré sa 285ème victoire en Grand Chelem, pour seulement 39 défaites. À noter que l'Hispanique a un objectif énorme en tête : devenir le premier joueur de l'histoire à remporter un 21e tournoi du Grand Chelem. Du haut de ses 34 ans, il ne compte pourtant qu'un seul titre en Australie : en 2009 face à Roger Federer, mais aussi quatre finales perdues : en 2012 dans un match marathon contre Novak Djokovic, en 2014 face à Stan Wawrinka, en 2017 contre Federer et en 2019 à nouveau face à Djokovic).

Dans les prochaines années, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas devraient être les nouveaux visages du circuit ATP, mais ils semblent encore loin des performances des deux monstres Nadal et Djokovic. À eux de progresser et de saisir le coup de mou des deux stars lorsqu'il interviendra… 

N.R. Infos Diaspora | Brèves Madagascar