Brèves Madagascar Rajaonarimampianina ne démissionnera pas

Les députés du changement ont l’intention de bloquer la machine administrative en se rendant dans les différents ministères et en incitant les employés à suivre la manifestation à partir d’aujourd'hui, et ce, jusqu’à ce que le PRM démissionne. Mais, ce dernier persiste et signe, il ne démissionnera pas.

Lors d’une interview qu’il a octroyée à des presses internationales, il affirmé son intention de ne pas céder à la pression de l’opposition. Lui de dire que « Je suis Président par la volonté du peuple malgache qui a voté pour moi, et ce serait trahir le peuple malgache que de démissionner. » le président de continuer que, c’est purement et simplement un coup d’État. Mais, il est ouvert au dialogue. En effet, pour lui c’est autour de la table qu’on devrait parler pas dans la rue et qu’il faudrait travailler ensemble. De leur côté, l’opposition est déterminée dans leur lutte.



Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar