Brèves Madagascar Rakotovao, Rajonarimpianina et Ravalomanana : réunion en cachette?

C’est l’information qui fait le tour sur internet. Les deux anciens présidents de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana avec le président par Interim ont eu une réunion samedi soir.

Selon les informations partagées par moov, « Les faits et gestes des politiciens intéressent. Le passage de Marc Ravalomanana à Ambohitsorohitra dans la soirée du samedi n’a pas échappé aux caméras d’une station de télévision privée de la capitale. Relayée dans les réseaux sociaux, la rencontre entre Rivo Rakotovao, président de la République par intérim, et Marc Ravalomanana, alimente les supputations d’autant que Hery Rajaonari¬mampianina aurait également fait le déplacement.»

Sur les réseaux sociaux, les spéculations sur une éventuelle alliance pour faire face à Andry Rajoelina font bon train. Rivo Rakotovao d’affirmer qu’il a reçu Ravalomanana pour une visite de courtoisie.

Rakotofrancky Infos Diaspora | Brèves Madagascar